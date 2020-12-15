Сотрудники Google будут работать из дома как минимум до следующего сентября

Администрация корпорации Google из-за распространения коронавируса сдвинула сроки возвращения своих работников в офисы с июля на сентябрь 2021 года.



Как передаёт 15 декабря ТАСС со ссылкой на телеканал NBC, согласно служебной записке, которую разослал по электронной почте сотрудникам глава компании Сундар Пичаи, также планируется опробовать «гибкую рабочую неделю» — она предполагает работу в стенах офиса не менее трёх дней в неделю.

По данным Университета Джонса Хопкинса, США лидируют среди стран по числу как заболевших, так и умерших от COVID-19: в стране выявлено более 16,5 млн случаев заражения и свыше 300 тыс. летальных исходов. В мире в целом к утру 15 декабря мск заразились коронавирусом 72,8 миллиона человек, скончались 1,62 миллиона.