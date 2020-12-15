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Сотрудники Google будут работать из дома как минимум до следующего сентября

Администрация корпорации Google из-за распространения коронавируса сдвинула сроки возвращения своих работников в офисы с июля на сентябрь 2021 года.

Как передаёт 15 декабря ТАСС со ссылкой на телеканал NBC, согласно служебной записке, которую разослал по электронной почте сотрудникам глава компании Сундар Пичаи, также планируется опробовать «гибкую рабочую неделю» — она предполагает работу в стенах офиса не менее трёх дней в неделю.

По данным Университета Джонса Хопкинса, США лидируют среди стран по числу как заболевших, так и умерших от COVID-19: в стране выявлено более 16,5 млн случаев заражения и свыше 300 тыс. летальных исходов. В мире в целом к утру 15 декабря мск заразились коронавирусом 72,8 миллиона человек, скончались 1,62 миллиона.

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Комментарии (2)

bazafaka
У меня есть работа. Мусор на участке в контейнер собрать, плитку в гараже положить, оштукатурить стены.
264535571
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.....
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