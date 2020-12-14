Петербуржцы пожаловались на отключение электроэнергии в Выборгском районе. Письма с таким содержанием поступили в редакцию «Фонтанки» вечером 14 декабря.



По словам горожан, свет попал в доме № 34/12 на проспекте Художников, а также в домах №№ 9, 11 и 13 на Придорожной аллее.

В группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» также сказано, что в зону отключения попал дом № 41 на проспекте Художников и еще несколько соседних с ним домов..