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В домах на севере Петербурга пропал свет. Романтический вечер обеспечило нарушение на кабельной линии

Петербуржцы пожаловались на отключение электроэнергии в Выборгском районе. Письма с таким содержанием поступили в редакцию «Фонтанки» вечером 14 декабря.

По словам горожан, свет попал в доме № 34/12 на проспекте Художников, а также в домах №№ 9, 11 и 13 на Придорожной аллее.

В группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» также сказано, что в зону отключения попал дом № 41 на проспекте Художников и еще несколько соседних с ним домов..

По данным «Фонтанки», проблема с подачей электроэнергии этим вечером наблюдается в пяти жилых зданиях Выборгского района Петербурга.

Как сообщили изданию в пресс-службе «Россети Ленэнерго», специалисты ведут восстановительные работы после технологического нарушения на кабельной линии 10 кВ. «Бригада выехала на место сразу после поступления сообщения об отключении и приступила к ремонту», — добавили представители компании. Сроки восстановления электроэнергии уточняются

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

264534721
Что-то много последнее время "романтики" у нас. Пускай уже за ум возьмутся рукоржопые
Агроном аэродрома
"нарушение" - административное, але сразу уголовное?
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