Трёх россиян обвинили в контрабанде по делу о сборе жуков на Шри-Ланке. Насекомых они не вывозили

В деле трёх россиян о запретном сборе жуков на Шри-Ланке добавилось новая статья — после дорасследования их обвинили ещё и в контрабанде. Об этом пишет 14 декабря «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
Под обвинение попали энтомолог из Ростова-на-Дону Александр Игнатенко, а также Артем Рябов и Николай Килафян.
После того как природоохранная полиция по требованию суда исправила ошибки в ходе дорасследования, число пунктов обвинения выросло с 277 до 301. Также, по словам Мельникова, «были изменены формулировки, увеличилось количество некоторых насекомых, которые были у них обнаружены». В новой версии обвинения есть «контрабанда» вместо «незаконного факта отлова».
Представителю Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека этот пункт обвинения кажется странным, поскольку самого факта попытки выезда из страны не было. Также есть проблемы с русским языком: Мельников назвал «сомнительным» перевод обвинения и «отсутствие копии постановлений на русском».
Россиян задержали в мае 2020 года в национальном парке.
«Меня задержали в национальном парке при проверке из-за того, что при мне было несколько жуков, которых я нашел накануне на трассе сбитыми и просто забыл выложить из кармана. <...> На следующий день в нашем отеле нашли ещё животных, которых я пособирал вдоль дорог и в саду отеля, которых я собирался перефотографировать в условиях хорошего света», — рассказал тогда Игнатенко и добавил, что ему грозит 3 млн рублей штрафа или 40 лет ланкийской тюрьмы.
Сейчас он, по словам Мельникова, испытывает проблемы со здоровьем, а на лечение на Шри-Ланке у него нет средств.
Следующее заседание суда по делу россиян состоится в начале января 2021 года.