Трёх россиян обвинили в контрабанде по делу о сборе жуков на Шри-Ланке. Насекомых они не вывозили

В деле трёх россиян о запретном сборе жуков на Шри-Ланке добавилось новая статья — после дорасследования их обвинили ещё и в контрабанде. Об этом пишет 14 декабря «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

Под обвинение попали энтомолог из Ростова-на-Дону Александр Игнатенко, а также Артем Рябов и Николай Килафян.

После того как природоохранная полиция по требованию суда исправила ошибки в ходе дорасследования, число пунктов обвинения выросло с 277 до 301. Также, по словам Мельникова, «были изменены формулировки, увеличилось количество некоторых насекомых, которые были у них обнаружены». В новой версии обвинения есть «контрабанда» вместо «незаконного факта отлова».