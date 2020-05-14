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14.05.2020 15:44
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40 лет тюрьмы грозит россиянину за сбор мёртвых жуков на Шри-Ланке

Посольство России на Шри-Ланке подтверждает проблемы россиянина Александра Игнатенко, который попал в местную тюрьму за нарушение запрета на сбор флоры и фауны. Судебное заседание по делу зоолога намечено на 28 июня, сообщили «Интерфаксу» в дипмиссии 14 мая.

Собеседник агентства отметил, что в результате предпринятых российскими дипломатами шагов Игнатенко, оказавшийся в заключении за сбор нескольких мертвых жуков, «был выпущен из тюрьмы под подписку о невыезде».

«Решение о виновности или невиновности будет принято судом на основании собранных правоохранительными органами материалов, очередное судебное заседание намечено на 28 июня», — сказал собеседник агентства и отметил, что дипмиссия заранее информирует россиян о запрете на сбор флоры и фауны на острове.

Ранее в аккаунте зоолога и сотрудника зоопарка Ростова-на-Дону во «ВКонтакте» появилось его обращение о помощи.

«Меня задержали в национальном парке при проверке из-за того, что при мне было несколько жуков, которых я нашел накануне на трассе сбитыми и просто забыл выложить из кармана. Когда работники парка нашли этих жуков, они были очень злы и сразу отобрали у нас все телефоны, фотоаппараты и паспорта, далее мы были помещены на ночь в комнату под замком без какой бы то ни было возможности позвонить родственникам или адвокату. На следующий день в нашем отеле нашли ещё животных, которых я пособирал вдоль дорог и в саде отеля, которых я собирался перефотографировать в условиях хорошего света… После обыска отеля нас ждал пятиминутный суд, который постановил посадить нас в тюрьму, а потом уже разбираться», — сообщил Александр Игнатенко.

По его словам, в тюрьме он провёл полтора месяца, из них неделю в больничном госпитале из-за открывшейся от острой пищи язвы. «Остальное время мы провели на голом бетонном полу в одной камере с 86 местными заключёнными, сейчас нас выпустили под залог из-за того, что в стране появилась проблема коронавируса», — уточнил зоолог.

Игнатенко предъявлено 277 пунктов обвинений. По каждому отдельному насекомому их несколько. По законодательству Шри-Ланки энтомологу грозит штраф в 3 миллиона рублей или 40 лет тюрьмы.

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Комментарии (20)

Вячеслав Рогожин
Не успел сбросить, короче...
260980031
Как сообщают знающие люди, у этого человека были добытые в 3 (!) нацпарках насекомые, при себе имелись средства для их лова и фиксации.
Байку о "собранных на обочине мёртвых жуках" можно оставить для дефективных подростков.
У меня лично есть знакомые биологи, которые, не особо стесняясь и скрываясь, абсолютно нелегально везут из зарубежных поездок наловленных насекомых и пресмыкающихся.
Считаю, что чувак знал, что совершает нелегальные деяния и теперь, попавшись, получает за это по голове.
paha
Угу. Я хоть и не геолог, но знаю, что перед аэропортом в ебиптах всяких лучше сумки повытряхивать. На случай завалившихся камушков каких или песочка.
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