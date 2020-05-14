Посольство России на Шри-Ланке подтверждает проблемы россиянина Александра Игнатенко, который попал в местную тюрьму за нарушение запрета на сбор флоры и фауны. Судебное заседание по делу зоолога намечено на 28 июня, сообщили «Интерфаксу» в дипмиссии 14 мая.



Собеседник агентства отметил, что в результате предпринятых российскими дипломатами шагов Игнатенко, оказавшийся в заключении за сбор нескольких мертвых жуков, «был выпущен из тюрьмы под подписку о невыезде».



«Решение о виновности или невиновности будет принято судом на основании собранных правоохранительными органами материалов, очередное судебное заседание намечено на 28 июня», — сказал собеседник агентства и отметил, что дипмиссия заранее информирует россиян о запрете на сбор флоры и фауны на острове.

