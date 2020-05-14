40 лет тюрьмы грозит россиянину за сбор мёртвых жуков на Шри-Ланке
Посольство России на Шри-Ланке подтверждает проблемы россиянина Александра Игнатенко, который попал в местную тюрьму за нарушение запрета на сбор флоры и фауны. Судебное заседание по делу зоолога намечено на 28 июня, сообщили «Интерфаксу» в дипмиссии 14 мая.
Собеседник агентства отметил, что в результате предпринятых российскими дипломатами шагов Игнатенко, оказавшийся в заключении за сбор нескольких мертвых жуков, «был выпущен из тюрьмы под подписку о невыезде».
«Решение о виновности или невиновности будет принято судом на основании собранных правоохранительными органами материалов, очередное судебное заседание намечено на 28 июня», — сказал собеседник агентства и отметил, что дипмиссия заранее информирует россиян о запрете на сбор флоры и фауны на острове.
Ранее в аккаунте зоолога и сотрудника зоопарка Ростова-на-Дону во «ВКонтакте» появилось его обращение о помощи.
«Меня задержали в национальном парке при проверке из-за того, что при мне было несколько жуков, которых я нашел накануне на трассе сбитыми и просто забыл выложить из кармана. Когда работники парка нашли этих жуков, они были очень злы и сразу отобрали у нас все телефоны, фотоаппараты и паспорта, далее мы были помещены на ночь в комнату под замком без какой бы то ни было возможности позвонить родственникам или адвокату. На следующий день в нашем отеле нашли ещё животных, которых я пособирал вдоль дорог и в саде отеля, которых я собирался перефотографировать в условиях хорошего света… После обыска отеля нас ждал пятиминутный суд, который постановил посадить нас в тюрьму, а потом уже разбираться», — сообщил Александр Игнатенко.
По его словам, в тюрьме он провёл полтора месяца, из них неделю в больничном госпитале из-за открывшейся от острой пищи язвы. «Остальное время мы провели на голом бетонном полу в одной камере с 86 местными заключёнными, сейчас нас выпустили под залог из-за того, что в стране появилась проблема коронавируса», — уточнил зоолог.
Игнатенко предъявлено 277 пунктов обвинений. По каждому отдельному насекомому их несколько. По законодательству Шри-Ланки энтомологу грозит штраф в 3 миллиона рублей или 40 лет тюрьмы.