До свидания, Тетя Света. В Петербурге ушла из жизни Светлана Самолина

Светлана Самолина начинала художником-ретушером в газете «Смена», куда пришла после окончания знаменитой «Мухи» — ЛВХПУ имени В. И. Мухиной, ныне академия им. Штиглица. После перешла в издание «Невское время», потом — в «МК в Питере». Последним местом работы была газета «Ваш тайный советник», входящая в холдинг АЖУР, и «Фонтанка», которую она также помогала оформлять. В 2013 году она вышла на пенсию.

В журналистском сообществе Петербурга утрата — умерла Светлана Викторовна Самолина. В памяти коллег она навсегда останется Тетей Светой, так ее звали даже ровесники.

У Тети Светы был особый вкус к дизайну, она иначе, чем все, видела свет, композицию кадра. С годами появлялись новые технологии в дизайне и фоторедактировании, которые она осваивала без труда. По словам одного из фотографов, многие годы проработавшего со Светланой Викторовной, «все работают в Photoshop, все знают инструменты, которыми там можно пользоваться, но она нажимала какую-то кнопочку — и фотография начинала играть новыми красками». Своим опытом и знаниями Светлана Самолина всегда делилась с молодым поколением.



Но не только о высоком профессионализме говорят коллеги. Тетя Света была добрым и отзывчивым человеком: «У неё со всеми складывались хорошие отношения. Поначалу могло показаться, что она чересчур строга, требовательна, но вскоре оказывалось, что это человек с отличным чувством юмора, сопереживающий, готовый прийти на помощь».



Светлана Самолина умерла 13 декабря. По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность. 20 декабря ей исполнилось бы 69 лет.