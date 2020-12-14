До свидания, Тетя Света. В Петербурге ушла из жизни Светлана Самолина

В журналистском сообществе Петербурга утрата — умерла Светлана Викторовна Самолина. В памяти коллег она навсегда останется Тетей Светой, так ее звали даже ровесники.
Светлана Самолина начинала художником-ретушером в газете «Смена», куда пришла после окончания знаменитой «Мухи» — ЛВХПУ имени В. И. Мухиной, ныне академия им. Штиглица. После перешла в издание «Невское время», потом — в «МК в Питере». Последним местом работы была газета «Ваш тайный советник», входящая в холдинг АЖУР, и «Фонтанка», которую она также помогала оформлять. В 2013 году она вышла на пенсию.
У Тети Светы был особый вкус к дизайну, она иначе, чем все, видела свет, композицию кадра. С годами появлялись новые технологии в дизайне и фоторедактировании, которые она осваивала без труда. По словам одного из фотографов, многие годы проработавшего со Светланой Викторовной, «все работают в Photoshop, все знают инструменты, которыми там можно пользоваться, но она нажимала какую-то кнопочку — и фотография начинала играть новыми красками». Своим опытом и знаниями Светлана Самолина всегда делилась с молодым поколением.
Но не только о высоком профессионализме говорят коллеги. Тетя Света была добрым и отзывчивым человеком: «У неё со всеми складывались хорошие отношения. Поначалу могло показаться, что она чересчур строга, требовательна, но вскоре оказывалось, что это человек с отличным чувством юмора, сопереживающий, готовый прийти на помощь».
Светлана Самолина умерла 13 декабря. По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность. 20 декабря ей исполнилось бы 69 лет.
Прощание состоится 18 декабря в 12.00 по адресу: Екатерининский проспект, дом 11, зал №1.
Редакция «Фонтанки» скорбит вместе с родственниками и близкими Тети Светы.