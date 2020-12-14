Полиция решила показать, почему стрельба из охолощенного автомата стала уголовным делом о хулиганстве.



Как видно из ролика, предоставленного пресс-службой ГУ МВД по Петербургу и области 14 декабря, проверить покупку АК петербуржец Андрей решил прямо на глазах у группы женщин. Не выходя из машины, припаркованной за рынком «Юнона», он выпустил из автомата очередь, чем, видно, сильно напугал пенсионерок и женщину с коляской.



Как писала «Фонтанка», сообщение о стрельбе за рынком в Красносельском районе поступило 12 декабря. Очевидцы сообщили полиции номера машины, из которой велась стрельба. Сотрудники нашли владельцев и выяснили, что они продали мужчине по имени Андрей охолощенный автомат Калашникова. И он решил его испытать прямо там.

