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Главк показал, как старушки и женщина с коляской бросились наутек во время стрельбы из автомата за рынком «Юнона»

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Полиция решила показать, почему стрельба из охолощенного автомата стала уголовным делом о хулиганстве.

Как видно из ролика, предоставленного пресс-службой ГУ МВД по Петербургу и области 14 декабря, проверить покупку АК петербуржец Андрей решил прямо на глазах у группы женщин. Не выходя из машины, припаркованной за рынком «Юнона», он выпустил из автомата очередь, чем, видно, сильно напугал пенсионерок и женщину с коляской.

Как писала «Фонтанка», сообщение о стрельбе за рынком в Красносельском районе поступило 12 декабря. Очевидцы сообщили полиции номера машины, из которой велась стрельба. Сотрудники нашли владельцев и выяснили, что они продали мужчине по имени Андрей охолощенный автомат Калашникова. И он решил его испытать прямо там.

На следующий день на Ленинском проспекте ранее судимого Андрея задержал наряд. Он встретил свой 40-й день рождения в изоляторе.

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Комментарии (21)

videosokolspb
Вообще конечно нехорошо в общественном месте доставать оружие «для просто так» и конечно доставший муляж или травмат должен быть готов что к нему могут применить боевой
Piter4452
Какая слепая бездарь заголовки пишет?
dihlofos
Спокойно идут по своим делам. За петарды и фейерверки тоже будете привлекать за "испуг"? Того кто стреляет с пушки в Петропавловке когда привлекут?
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