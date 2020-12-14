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Петербургскую фирму за 40 минут оставили без лизингового спорткара за 3,5 млн рублей

Угонщики «поработали» в Пушкинском районе Петербурга и лишили автомобиля одну из городских фирм. Машину оставили без присмотра на 40 минут.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 13 декабря в полицию обратился 36-летний директор петербургской компании, занимающейся производством бетонных смесей. Он рассказал, что между 16:30 и 17:10 того же дня от дома 4, корпус 6, по Ростовской улице в Пушкине похитили автомобиль KIA Stinger 2019 года выпуска. Стоимость машины составляет более 3,5 миллиона рублей.

Автомобиль принадлежит фирме заявителя и оформлен в лизинг, но выплатить успели только 400 тысяч рублей. По факту угона решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (8)

Skazochny
У автора и восьмерка это купэ;)
dimas062
Ничего себе сколько экспертов по спорткарам. Интересно, на чём они все катаются.
AceMentura
Несмотря на то, что автомобиль неплохой, спорткаром его назвать нельзя даже с натяжкой. Даже если автор статьи мечтает о таком и у него в комнате висит постер с Киа Стингер.
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