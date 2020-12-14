Петербургскую фирму за 40 минут оставили без лизингового спорткара за 3,5 млн рублей

Угонщики «поработали» в Пушкинском районе Петербурга и лишили автомобиля одну из городских фирм. Машину оставили без присмотра на 40 минут.
Как стало известно «Фонтанке», вечером 13 декабря в полицию обратился 36-летний директор петербургской компании, занимающейся производством бетонных смесей. Он рассказал, что между 16:30 и 17:10 того же дня от дома 4, корпус 6, по Ростовской улице в Пушкине похитили автомобиль KIA Stinger 2019 года выпуска. Стоимость машины составляет более 3,5 миллиона рублей.
Автомобиль принадлежит фирме заявителя и оформлен в лизинг, но выплатить успели только 400 тысяч рублей. По факту угона решается вопрос о возбуждении уголовного дела.