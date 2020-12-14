Петербург уступил первое место столице в смертельной коронавирусной статистике

В Петербурге на 14 декабря признаны коронавирусными 64 смерти. Всего в России, по данным оперативного штаба, на понедельник зафиксировано 450 умерших от COVID-19.



Первое место снова осталось за Москвой, где от ковида погибли 75 человек. На третьем месте — Московская область с 32 коронавирусными смертями.



С начала пандемии в России умер 47 391 человек.



За последние сутки во всей стране выявлено 27 328 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В Петербурге прибавился еще 3771 заболевший.

