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Петербург уступил первое место столице в смертельной коронавирусной статистике

В Петербурге на 14 декабря признаны коронавирусными 64 смерти. Всего в России, по данным оперативного штаба, на понедельник зафиксировано 450 умерших от COVID-19.

Первое место снова осталось за Москвой, где от ковида погибли 75 человек. На третьем месте — Московская область с 32 коронавирусными смертями.

С начала пандемии в России умер 47 391 человек.

За последние сутки во всей стране выявлено 27 328 новых случаев коронавируса в 84 регионах. В Петербурге прибавился еще 3771 заболевший.

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Комментарии (3)

260978581
С начала пандемии в России умерло более 150,000 человек (Росстат), Фонтанка, зачем врать?
Mohsogol
Так в Москве населения в 3 раза больше!
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