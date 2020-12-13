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Фигуристка Туктамышева отметила выздоровление от коронавируса зажигательным танцем с подругой

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева станцевала вместе с подругой в честь возвращения обоняния после коронавируса. Видео с танцем 23-летняя спортсменка выложила в своем инстаграме в воскресенье, 13 декабря.

«Когда наконец-то вернулся запах и можно вкусненько покушать! Ps: в ожидании суши», — добавила Туктамышева.

Ранее Туктамышева получила допуск для участия в чемпионате России по фигурному катанию, хотя формально не выполнила главный критерий отбора — участие на двух этапах Кубка России. Фигуристка успела выступить только на одном, после чего заболела коронавирусом.

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Комментарии (3)

sektor7
Елизавета, зачёт за позитив!!!
K_Lutsky
Молодцы, девчонки). Туктамышева одна из немногих кого с полным правом можно назвать женщиной в фигурном катании. А то сплошной детский сад от госпожи Тутберидзе катается, которому до женщин еще по возрасту довольно далеко, но почему то это называется ЖЕНСКИМ, а не подростковым фигурным катанием. Удивительно)
Maik5
Что за плеер дебильный? Ни звук не отрегулировать, ни изображение.
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