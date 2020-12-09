Туктамышева получила допуск на чемпионат России по фигурному катанию. Спортсменам дали послабления из-за коронавируса

Федерация фигурного катания на коньках России определилась с участниками национального чемпионата, который запланирован с 22 по 27 декабря. В соревнованиях примет участие петербурженка Елизавета Туктамышева, а также ряд других спортсменов, которые из-за коронавируса не смогли выполнить главный критерий отбора — участие в двух этапах Кубка России.
Помимо Туктамышевой в женском одиночном катании выступят Алена Косторная, Камила Валиева, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Валерия Костина, Станислава Молчанова, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Александра Трусова, Дарья Усачёва, Анна Фролова, Майя Хромых, Ксения Цибинова, Валерия Шульская и Анна Щербакова.
Напомним, что на основе результатов чемпионата России будут формироваться списки национальной сборной для участия в чемпионатах Европы и мира.