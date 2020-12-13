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В Москве от остановки сердца умер один из основателей группы «Воскресенье» Андрей Сапунов

Музыкант и один из основателей группы «Воскресенье» Андрей Сапунов скончался в Москве 13 декабря. У него остановилось сердце.

Информацию подтвердила пресс-атташе группы Нонна Абрамова. По предварительной информации, у Сапунова случился инфаркт.

Сапунову было 64 года. Он играл в «Воскресенье» еще в 1979-м и вошел в возрожденный в 94-м году состав вместе с Евгением Маргулисом и Алексеем Романовым. В 2016 году сотрудничество закончилось, поводом послужили слухи об отказе Сапунова выступать «в оккупированном Крыму».

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Комментарии (8)

hyperborean
Господи Боже мой... такой был талант, такой человек
local_
R.I.P.
Набеглов
Фонтанка продолжает пробивать дно.
ВоскресенИе а не ВоскресенЬе
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