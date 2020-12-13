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Страшная зимняя сказка по-норильски. Буран отрезал город от Большой земли

Буран в Норильске вынудил чиновников закрыть автотрассы, связывающие город с другими крупными населёнными пунктами Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. 13 декабря пользователи соцсетей показывают как саму страшную метель, так и её последствия.

Была перекрыта автотрасса Норильск — Кайеркан — Алыкель, а на автодороге местного значения Норильск — Дудинка был введён запрет на движение для всех видов транспорта, кроме технологического. Видимость в самом городе не превышает нескольких метров, высота снежного покрова составляет более двух метров.

Город из-за метели оказался отрезан от Большой земли, местные жители с трудом могут попасть даже в другой район города. Коммунальные службы пока не могут справиться с последствиями непогоды.

По данным синоптиков, 13 декабря в городе ожидается метель, усиление ветра до 23–28 м/сек. Жителям Норильска рекомендовано не покидать жильё без необходимости, а во время нахождения на улице соблюдать правила личной безопасности.

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Комментарии (10)

Modest_5e4ce41f7533b
Это не буран, это человек отрезает себя от Большой земли, отправившись в Норильск.
doorbal_
Эка невидаль! Пройдут Камазы, как метель поутихнет и расчистят дороги. В Якутии за ночь заметало двери у парадняков, я вылезал и шлёпал в сарай за лопатой чтобы отгрести снег, а потом в школу.
Dim22
Во всем Норникель виноват , еще штраф . И урезать дивиденды.
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