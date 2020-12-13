Times: Навального пытались убить второй раз перед отлетом в Берлин

Политика и блогера Алексея Навального якобы пытались повторно отравить перед его отлетом в Берлин. Об этом в воскресенье, 13 декабря, пишет Times со ссылкой на анонимные источники в «немецкой разведке».

«Источники в западной разведке сообщили нам, что после неудачной попытки убить его с первого раза вероятные агенты госбезопасности попытались убить самого яростного критика президента Владимира Путина второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине», — говорится в материале.