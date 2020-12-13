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Times: Навального пытались убить второй раз перед отлетом в Берлин

Политика и блогера Алексея Навального якобы пытались повторно отравить перед его отлетом в Берлин. Об этом в воскресенье, 13 декабря, пишет Times со ссылкой на анонимные источники в «немецкой разведке».

«Источники в западной разведке сообщили нам, что после неудачной попытки убить его с первого раза вероятные агенты госбезопасности попытались убить самого яростного критика президента Владимира Путина второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине», — говорится в материале.

Сотрудники спецслужб якобы прибыли в омскую больницу, куда госпитализировали Навального, и организовали себе штаб-квартиру в кабинете главного врача.

Авторы описывают, как именно произошло отравление. По их версии, отравляющее вещество из группы «Новичок» находилось на нижнем белье или ремне Навального. Яд оказался на них после проникновения российских агентов госбезопасности в гостиничный номер Навального в Томске.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время перелёта в Москву из Томска 20 августа. Самолёт совершил экстренную посадку в Омске. Политика доставили в реанимацию и ввели в искусственную кому. В Германию его отправили 22 августа, уже там вывели из комы.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. По итогам анализов, которые сделали в лабораториях Германии, Франции и Швеции, специалисты сошлись во мнении, что в пробах присутствуют следы боевого отравляющего вещества из группы «Новичок».

Кроме того, в октябре эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что вещество, которым был отравлен Навальный, структурно похоже на два других из группы «Новичок» и его нет в списке приложения к Конвенции о запрете химоружия.

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Комментарии (74)

USSR_forever
Даже Куваев в мультике про Масяню уже высмеивает Вовку-отравителя =)))))
264515231
А почему в заголовке скромно Times? Куда потеряли Sunday?
Гражданкa
какие-то безрукие профнепригодные убийцы, чесслово...
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