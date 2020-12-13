Times: Навального пытались убить второй раз перед отлетом в Берлин

Политика и блогера Алексея Навального якобы пытались повторно отравить перед его отлетом в Берлин. Об этом в воскресенье, 13 декабря, пишет Times со ссылкой на анонимные источники в «немецкой разведке».
«Источники в западной разведке сообщили нам, что после неудачной попытки убить его с первого раза вероятные агенты госбезопасности попытались убить самого яростного критика президента Владимира Путина второй дозой яда, прежде чем его удалось доставить в безопасное место в Берлине», — говорится в материале.
Сотрудники спецслужб якобы прибыли в омскую больницу, куда госпитализировали Навального, и организовали себе штаб-квартиру в кабинете главного врача.
Авторы описывают, как именно произошло отравление. По их версии, отравляющее вещество из группы «Новичок» находилось на нижнем белье или ремне Навального. Яд оказался на них после проникновения российских агентов госбезопасности в гостиничный номер Навального в Томске.