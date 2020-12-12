Минобороны РФ: В Карабахе нарушен режим прекращения огня

Военные министры России и Армении заявили о нарушении режима прекращения огня. Оба сообщения о стрельбе на юге Нагорного Карабаха.



Как заявляет Армения, 12 декабря армия Азербайджана наступает в направлении сёл Хин Таглар и Хцаберд в Гадрутском районе, который остался за Ереваном.

Об этом же, только по данным на 11 декабря, заявили в Минобороны России. Миротворцы зафиксировали «один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе».

С наступлением полуночи 12 декабря, в Азербайджане было снято военное положение. Ранее в стране прошел парад победы в честь выигранной Карабахской войны. Пригласили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава Азербайджана Ильхам Алиев, произнося торжественную речь, заявил что и Ереван исторически был территорией его страны.