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Минобороны РФ: В Карабахе нарушен режим прекращения огня

Военные министры России и Армении заявили о нарушении режима прекращения огня. Оба сообщения о стрельбе на юге Нагорного Карабаха.

Как заявляет Армения, 12 декабря армия Азербайджана наступает в направлении сёл Хин Таглар и Хцаберд в Гадрутском районе, который остался за Ереваном.

Об этом же, только по данным на 11 декабря, заявили в Минобороны России. Миротворцы зафиксировали «один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе».

С наступлением полуночи 12 декабря, в Азербайджане было снято военное положение. Ранее в стране прошел парад победы в честь выигранной Карабахской войны. Пригласили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава Азербайджана Ильхам Алиев, произнося торжественную речь, заявил что и Ереван исторически был территорией его страны.

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Комментарии (2)

sektor7
А вот это немного страшно.
За Азербайджан.
Иван Кадачигов
Ну значит нужно определить откуда стреляли и всеми возможными поражающими средствами выжечь там камень и землю в радиусе 5 км.
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