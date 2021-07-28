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Армения и Азербайджан устроили столкновение на границе. Три человека погибли

На границе Армении и Азербайджана утром 28 июля произошла перестрелка

Министерство обороны Армении сообщило о попытке Азербайджана «создать благоприятные условия для продвижения», начав перестрелку на границе между Гегаркуникской областью Армении и Кельбаджарским районом Азербайджана. Это следует из опубликованного 28 июля заявления ведомства.

Армянская сторона подтвердила информацию о трёх пострадавших в ходе столкновения на границе. Ещё двое военнослужащих были ранены.

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, считает, что первыми атаковали со стороны соседнего государства. «Подразделения вооруженных сил Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатомётов в очередной раз подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии», — говорится в заявлении Баку.

С азербайджанской стороны — двое раненых.

В сентябре прошлого года стороны нарушили режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Через несколько дней президенты России, США и Франции приняли заявление по Нагорному Карабаху. Лидеры РФ и Азербайджана, а также премьер-министр Армении 10 ноября договорились о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2 000 российских военных.

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Комментарии (1)

мухомор
Идеальный вариант это друг друга под ноль.
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