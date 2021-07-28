Армения и Азербайджан устроили столкновение на границе. Три человека погибли

Министерство обороны Армении сообщило о попытке Азербайджана «создать благоприятные условия для продвижения», начав перестрелку на границе между Гегаркуникской областью Армении и Кельбаджарским районом Азербайджана. Это следует из опубликованного 28 июля заявления ведомства.



Армянская сторона подтвердила информацию о трёх пострадавших в ходе столкновения на границе. Ещё двое военнослужащих были ранены.



Минобороны Азербайджана, в свою очередь, считает, что первыми атаковали со стороны соседнего государства. «Подразделения вооруженных сил Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района, из стрелкового оружия и гранатомётов в очередной раз подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии», — говорится в заявлении Баку.



С азербайджанской стороны — двое раненых.



В сентябре прошлого года стороны нарушили режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Через несколько дней президенты России, США и Франции приняли заявление по Нагорному Карабаху. Лидеры РФ и Азербайджана, а также премьер-министр Армении 10 ноября договорились о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2 000 российских военных.

