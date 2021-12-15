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Алиев и Пашинян встретились в Брюсселе для обсуждения Карабаха

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Армянский премьер и президент Азербайджана обсудили демаркацию и делимитацию границ.

«Премьер-министр [Никол] Пашинян и президент [Ильхам] Алиев подтвердили, что ключевые обязательства, взятые в рамках двух трехсторонних договоренностей 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, будут выполнены», — сообщается 15 декабря на сайте Еврокомиссии.

Лидеры двух стран согласились предпринять дальнейшие шаги для снижения напряженности, в частности по разминированию территорий. На повестке было и восстановление железнодорожного сообщения, а также вопросы пограничного и таможенного контроля.

На переговорах присутствовал представитель ЕС — председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он заверил, что европейцы помогут в делимитации и демаркации границ Армении и Азербайджана. Так, ЕС готов предоставить консультативную группу.

В сентябре прошлого года Армения и Азербайджан нарушили режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах. Стороны обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Через несколько дней президенты России, США и Франции приняли заявление по Нагорному Карабаху. Лидеры РФ и Азербайджана, а также премьер-министр Армении 10 ноября договорились о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2000 российских военных.

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