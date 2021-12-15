Алиев и Пашинян встретились в Брюсселе для обсуждения Карабаха

Армянский премьер и президент Азербайджана обсудили демаркацию и делимитацию границ.



«Премьер-министр [Никол] Пашинян и президент [Ильхам] Алиев подтвердили, что ключевые обязательства, взятые в рамках двух трехсторонних договоренностей 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, будут выполнены», — сообщается 15 декабря на сайте Еврокомиссии.



Лидеры двух стран согласились предпринять дальнейшие шаги для снижения напряженности, в частности по разминированию территорий. На повестке было и восстановление железнодорожного сообщения, а также вопросы пограничного и таможенного контроля.

