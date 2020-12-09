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В Петербурге бездомные смогут получать соцвыплаты на детей

В Петербурге люди без определенного места жительства смогут получать социальные выплаты на детей от трех до семи лет включительно. Соответствующий законопроект парламент Петербурга 9 декабря поддержал в первом чтении.

На выплаты смогут претендовать семьи, чей среднедушевой доход не превышает установленный в Петербурге прожиточный минимум. Во втором квартале 2020 года он установлен на уровне 11 465 рублей для взрослых и 11 176 рублей для детей.

Размер выплаты на детей в текущем году составляет 5 588 рублей. Всего в настоящее время в городе зарегистрированы 110 детей без определенного места жительства и соответствующего возраста. На выплаты в 2020 году потребуется чуть более 7,3 млн рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Skazochny
Повеяло очередным распилом....
RemyMartin
Бездомные дети и не отобраны у родителей?
f0ntan
Соцвыплаты нельзя выплачивать на карточку, потому что они будут использованы не по назначению. 10 т.р., что выплачивались на каждого ребенка, пошли на смартфоны. Эти выплаты бездомным, переведенные на их карточки, пойдут на покупку алкоголя или сигарет, а не на нужды их детей.
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