В Петербурге бездомные смогут получать соцвыплаты на детей

В Петербурге люди без определенного места жительства смогут получать социальные выплаты на детей от трех до семи лет включительно. Соответствующий законопроект парламент Петербурга 9 декабря поддержал в первом чтении.



На выплаты смогут претендовать семьи, чей среднедушевой доход не превышает установленный в Петербурге прожиточный минимум. Во втором квартале 2020 года он установлен на уровне 11 465 рублей для взрослых и 11 176 рублей для детей.



Размер выплаты на детей в текущем году составляет 5 588 рублей. Всего в настоящее время в городе зарегистрированы 110 детей без определенного места жительства и соответствующего возраста. На выплаты в 2020 году потребуется чуть более 7,3 млн рублей.

