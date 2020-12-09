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Печать

Песков рассказал о реакции Кремля на кражу оборудования с «самолета Судного дня»

Пресс-секретарь президента прокомментировал информация о краже оборудования с «самолета Судного дня» в Таганроге. «Такое ЧП», — уверен он.

«Разумеется, будут сделаны выводы. Конечно, такое ЧП. Конечно, будет и расследование, и будут приняты меры с тем, чтобы это не повторялось», — цитирует слова Пескова 9 декабря ТАСС.

О краже оборудования (39 радиостанционных блоков и пяти плат из демонтированных блоков) из грузового отсека самолета Ил-80 — воздушного командного пункта, который называют «самолетом Судного дня», — 7 декабря написали местные СМИ Таганрога.

По данным журналистов, инженер по эксплуатации судна уверял, что в тот день производилась замена смазки на штоках амортизаторных стоек шасси. По ее окончании люк грузового отсека, вход и три запасных выхода были опечатаны. Однако затем выяснилось, что кто-то снял печати, а потом похитил оборудование.

Название «самолет Судного дня» — перевод с английского (doomsday planes), оно появилось в США. Изначально предполагалось, что такие воздушные пункты управления будут использоваться в случае ядерной войны, когда наземные структуры могут быть уже уничтожены. Два самых известных самолета такого типа — американские E-4B на базе лайнеров Boeing 747 и российские Ил-80, разработанные на основе пассажирских Ил-86. По официальным данным, в ВС РФ на вооружение были приняты четыре Ил-80. Ранее сообщалось, что пункты управления собираются перенести с Ил-80 на Ил-96–400М.

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Комментарии (9)

Эрик Дрейван
Костлявая рука коррупции и воровства добралась до имущества Президента.
efela
ФСБ некогда президентский командный пункт, на случай ядерной войны, охранять. Им за малолетками в контактике гоняться надо
***_555
На самом деле это была многоходовочка. Там секретные платы запрограммированы на кирдык омериги.
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