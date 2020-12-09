Песков рассказал о реакции Кремля на кражу оборудования с «самолета Судного дня»

Пресс-секретарь президента прокомментировал информация о краже оборудования с «самолета Судного дня» в Таганроге. «Такое ЧП», — уверен он.



«Разумеется, будут сделаны выводы. Конечно, такое ЧП. Конечно, будет и расследование, и будут приняты меры с тем, чтобы это не повторялось», — цитирует слова Пескова 9 декабря ТАСС.



О краже оборудования (39 радиостанционных блоков и пяти плат из демонтированных блоков) из грузового отсека самолета Ил-80 — воздушного командного пункта, который называют «самолетом Судного дня», — 7 декабря написали местные СМИ Таганрога.

