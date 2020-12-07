Российский «самолет судного дня» обокрали в Таганроге. Пункт управления на случай ядерной войны остался почти без 40 радиостанций

Во время модернизации в Таганроге обокрали воздушный пункт управления на базе Ил-80, который чаще называют «самолетом судного дня». Об этом 7 декабря сообщают «Уралинформбюро» и «Дон.Дэй» со ссылкой на свои источники.



По данным «Уралинформбюро», начальник службы авиационной безопасности АО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Г. М. Бериева» заявил полицейским, что следы вскрытия грузового люка самолета обнаружили 4 декабря. Воры унесли 39 радиостанционных блоков и пять плат из демонтированных блоков.

