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Печать

Российский «самолет судного дня» обокрали в Таганроге. Пункт управления на случай ядерной войны остался почти без 40 радиостанций

Во время модернизации в Таганроге обокрали воздушный пункт управления на базе Ил-80, который чаще называют «самолетом судного дня». Об этом 7 декабря сообщают «Уралинформбюро» и «Дон.Дэй» со ссылкой на свои источники.

По данным «Уралинформбюро», начальник службы авиационной безопасности АО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Г. М. Бериева» заявил полицейским, что следы вскрытия грузового люка самолета обнаружили 4 декабря. Воры унесли 39 радиостанционных блоков и пять плат из демонтированных блоков.

«Инженер по эксплуатации ВС рассказал, что на ТАНКТ производилась замена смазки на штоках амортизаторных стоек шасси. По его словам, все бортовые приборы на момент приемки самолета были на месте. После окончания работ основной вход, люк грузового отсека, три запасных выхода были опечатаны. Последний раз при осмотре 26 ноября все печати были целы», — уточняет подробности источник РЕН ТВ.

По данным издания, удалось найти отпечатки пальцев предполагаемых злоумышленников и следы их обуви.

Название «самолет судного дня» — перевод с английского (doomsday planes), оно появилось в США. Изначально предполагалось, что такие воздушные пункты управления будут использоваться в случае ядерной войны, когда наземные структуры могут быть уже уничтожены. Два самых известных самолета такого типа — американские E-4B на базе лайнеров Boeing 747 и российские Ил-80, разработанные на основе пассажирских Ил-86. По официальным данным, в ВС РФ на вооружение были приняты четыре Ил-80. Ранее сообщалось, что пункты управления собираются перенести с Ил-80 на Ил-96–400М.

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Комментарии (10)

Anatolevich
И кто теперь управляет ядрённым щитом?
COVID-2036
дорогая редакция раскрыла гостайну. строчно стерите это всё, пока не ната не прочитала. хорошо еще не по американски написано, давно бы уже весь борщевик "в ядерный пепел©" пожгла американская военщина, почувствовав себя безнаказанной от неотвратимого возмездия
chip1
Зарплату надо работникам нормальную платить, тогда и удивляться не придется воровству деталей.
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