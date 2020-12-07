Российский «самолет судного дня» обокрали в Таганроге. Пункт управления на случай ядерной войны остался почти без 40 радиостанций

Во время модернизации в Таганроге обокрали воздушный пункт управления на базе Ил-80, который чаще называют «самолетом судного дня». Об этом 7 декабря сообщают «Уралинформбюро» и «Дон.Дэй» со ссылкой на свои источники.
По данным «Уралинформбюро», начальник службы авиационной безопасности АО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Г. М. Бериева» заявил полицейским, что следы вскрытия грузового люка самолета обнаружили 4 декабря. Воры унесли 39 радиостанционных блоков и пять плат из демонтированных блоков.
«Инженер по эксплуатации ВС рассказал, что на ТАНКТ производилась замена смазки на штоках амортизаторных стоек шасси. По его словам, все бортовые приборы на момент приемки самолета были на месте. После окончания работ основной вход, люк грузового отсека, три запасных выхода были опечатаны. Последний раз при осмотре 26 ноября все печати были целы», — уточняет подробности источник РЕН ТВ.
По данным издания, удалось найти отпечатки пальцев предполагаемых злоумышленников и следы их обуви.