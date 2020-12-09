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Петербург вновь обогнал Москву по умершим от коронавируса. Жертвами ковида признаны 83 человека

Статистика вновь показывает высокую смертность от коронавируса в Петербурге. По данным оперативного штаба, опубликованным 9 декабря, за последние сутки в Северной столице жертвами COVID-19 признаны 83 усопших. В Москве за 24 часа в аналогичную статистику попали 75 смертей.

В России за сутки скончавшимися от коронавируса признаны 559 человек, всего с начала пандемии от инфекции в стране умерли 44 718 человек.

На днях вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России в среднем свободны 24% коечного фонда. Одна из самых сложных ситуаций с местами в ковидных стационарах наблюдается в Петербурге. 8 декабря сразу после выписки из 15-й горбольницы скончался 65-летний житель города. До своей парадной он так и не дошёл. Находясь на лечении, он говорил, что больница переполнена, пациенты лежат в коридорах.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

CassNeverhood
А причём тут февральский выписанный пациент?
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