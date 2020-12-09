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«Врачи скорой сказали, что выписывать было нельзя». Дочь скончавшегося после выписки петербуржца рассказала, как лечился и умирал её отец

Дочь покойного петербуржца, задохнувшегося сразу после выписки из 15-й городской больницы, пообщалась с «Фонтанкой» 9 декабря. Из её слов следует, что отца в медучреждении не долечили. Чувствовал он себя плохо уже в такси по дороге домой.

Как рассказала Надежда, в больницу её отец Сергей Павлович поступил 26 ноября. Из эпикриза (есть в распоряжении «Фонтанки») следует, что пенсионера приняли с высокой температурой и одышкой на фоне коронавируса. Исследование показало 68%-ную двустороннюю пневмонию.

«Пробыл он в больнице чуть меньше двух недель. Говорил с трудом, без подробностей, но не жаловался. Говорил, что все переполнено, коридоры забиты, но его лечили, ему стало лучше. Всё время в больнице у него была трубка с кислородом, последние два дня дышал без неё. Замечание только одно — рано выписали, нельзя было», — рассказала Надежда.

После трёх отрицательных тестов на COVID-19 состояние Сергея Павловича врачи оценили как удовлетворительное и отправили на самоизоляцию, составив список рекомендаций для домашнего лечения.

«Выписали его вчера в плохом состоянии, муж ехал с ним на такси, ему всю дорогу было нехорошо. Вышел из машины и упал, начал задыхаться. Скорая не успела доехать. До дома папа не дошёл, задохнулся на улице. Мужу врачи скорой сказали, что его выписывать было нельзя, ему нельзя было выходить на улицу», — говорит Надежда.

«Фонтанка» запросила комментарий в комитете здравоохранения Санкт-Петербурга.

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Комментарии (4)

Muzzy
Когда умирает человек - это вина болезни. И еще, конечно, самого больного, который виноват во всём - поздно пришёл, не так дышал, не то пил, не так лечился, маску не носил, самоизоляцию не соблюдал и еще миллиард причин его вины. Ему полагается могилка в резервации.

Когда выздоравливает человек - это всё только благодаря врачам. Они круглосуточно его лечили, вручную двигали ИВЛ, ежеминутно меняли капельницы, самолично пекли таблетки, ежесекундно проверяли кровь, сатурацию, мочу и ДНК больного и еще миллиард причин доблести врачей. Врачам полагаются деньги, награды и оды из каждого утюга.

Вопрос простой - сколько врачей уже наказано за вот примерно такие "уходы" из жизни больных? Я не конкретно об этом случае, а вообще.
Yes_5e4d665c7c447
Это должны знать Все!
AP-SPb
О как. А помнится тут давеча все фонтанковские тролли кинулись защищать глав"врача" этой больнички с воплями "он хороший и вполне имеет право заправлять свои яхты за бюджетный счёт, он же борется с ковидом".
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