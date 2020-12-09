«Врачи скорой сказали, что выписывать было нельзя». Дочь скончавшегося после выписки петербуржца рассказала, как лечился и умирал её отец

Как рассказала Надежда, в больницу её отец Сергей Павлович поступил 26 ноября. Из эпикриза (есть в распоряжении «Фонтанки») следует, что пенсионера приняли с высокой температурой и одышкой на фоне коронавируса. Исследование показало 68%-ную двустороннюю пневмонию.

Дочь покойного петербуржца, задохнувшегося сразу после выписки из 15-й городской больницы , пообщалась с «Фонтанкой» 9 декабря. Из её слов следует, что отца в медучреждении не долечили. Чувствовал он себя плохо уже в такси по дороге домой.

«Пробыл он в больнице чуть меньше двух недель. Говорил с трудом, без подробностей, но не жаловался. Говорил, что все переполнено, коридоры забиты, но его лечили, ему стало лучше. Всё время в больнице у него была трубка с кислородом, последние два дня дышал без неё. Замечание только одно — рано выписали, нельзя было», — рассказала Надежда.

После трёх отрицательных тестов на COVID-19 состояние Сергея Павловича врачи оценили как удовлетворительное и отправили на самоизоляцию, составив список рекомендаций для домашнего лечения.

«Выписали его вчера в плохом состоянии, муж ехал с ним на такси, ему всю дорогу было нехорошо. Вышел из машины и упал, начал задыхаться. Скорая не успела доехать. До дома папа не дошёл, задохнулся на улице. Мужу врачи скорой сказали, что его выписывать было нельзя, ему нельзя было выходить на улицу», — говорит Надежда.

«Фонтанка» запросила комментарий в комитете здравоохранения Санкт-Петербурга.