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Иммунолог советует простой способ защититься от COVID-19

Чем больше концентрация патогенов в воздухе, тем выше риск заразиться вирусом.

Как снизить угрозу заражения, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал в интервью радио Sputnik, опубликованном 9 декабря. Концентрация патогенов в закрытых помещениях гораздо выше, чем на улице. Однако и дом, и офис, и даже общественный транспорт можно сделать более безопасными, если обеспечить хорошую вентиляцию.

«В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот, усилить мощность нужно. Еще нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте. Это будет защитная мера против распространения вирусов и против простудных явлений», — объясняет врач-иммунолог.

На работе и дома надо чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку. Это поможет и в том случае, если рядом с вами находится сверхраспространитель — человек, не имеющий симптомов, но выделяющий большое количество вирусов.

«Нужно постоянно делать влажную уборку. В пыли не только коронавирус может быть, но и что-нибудь еще. Также очень важно часто проветривать помещение. Эти мы уменьшим количество вируса. Это очень важно, ведь кто-то уже может болеть, но даже не подозревает об этом», — заключил Владислав Жемчугов.

По данным Университета Хопкинса на утро 9 декабря мск, коронавирусом по всему миру заболели 68,1 миллиона человек, умерли от него 1,55 миллиона.

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Комментарии (1)

serg1956
вентиляция и кондиционирование это совершенно разные вещи.
Вот в холодильнике кондиционирование, снаружи воздух никак не закачивается, а гоняется то что внутри, это для примера.
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