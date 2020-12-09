Иммунолог советует простой способ защититься от COVID-19

Чем больше концентрация патогенов в воздухе, тем выше риск заразиться вирусом.

Как снизить угрозу заражения, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал в интервью радио Sputnik, опубликованном 9 декабря. Концентрация патогенов в закрытых помещениях гораздо выше, чем на улице. Однако и дом, и офис, и даже общественный транспорт можно сделать более безопасными, если обеспечить хорошую вентиляцию.

«В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот, усилить мощность нужно. Еще нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте. Это будет защитная мера против распространения вирусов и против простудных явлений», — объясняет врач-иммунолог.