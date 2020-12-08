Шестеро участников испытания вакцины от коронавируса Pfizer умерли

Во время испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech, умерли шесть человек. Об этом сообщается 8 декабря в отчете Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.



Двое из погибших получили вакцину, остальным вводили плацебо (пустышку). При этом в документе FDA подчеркивается, что у умерших добровольцев имелись проблемы со здоровьем и хронические заболевания. Трое из шестерых были старше 55 лет.



В целом в отчете FDA, подготовленном к заседанию 10 декабря, где может быть принято окончательное решение о массовом применении вакцины, в целом препарат оценивается положительно. Pfizer и BioNTech предоставили надлежащую информацию, гарантирующую качество вакцины, считают в ведомстве.

