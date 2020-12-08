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Шестеро участников испытания вакцины от коронавируса Pfizer умерли

Во время испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech, умерли шесть человек. Об этом сообщается 8 декабря в отчете Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.

Двое из погибших получили вакцину, остальным вводили плацебо (пустышку). При этом в документе FDA подчеркивается, что у умерших добровольцев имелись проблемы со здоровьем и хронические заболевания. Трое из шестерых были старше 55 лет.

В целом в отчете FDA, подготовленном к заседанию 10 декабря, где может быть принято окончательное решение о массовом применении вакцины, в целом препарат оценивается положительно. Pfizer и BioNTech предоставили надлежащую информацию, гарантирующую качество вакцины, считают в ведомстве.

Еще в июле Pfizer подписал контракт с американскими властями на 2 млрд долларов на поставку 100 млн доз вакцины — этого хватит для того, чтобы привить 50 млн человек (по две инъекции на каждого). Однако сейчас план сократили до 50 млн доз из-за проблем с поставками — Pfizer продала значительное количество препарата в другие страны.

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Комментарии (9)

261933551
Вроде бы и новость не о России, а большинство комментариев...
Ожидаемо. Это же Фонтанка...
AlenaAnderson
Эта новость не имеет смысла без общего числа участников испытания на данный момент
virusanet
а в маскве опять 75.
ржака.
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