Шестеро участников испытания вакцины от коронавируса Pfizer умерли

Во время испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech, умерли шесть человек. Об этом сообщается 8 декабря в отчете Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.
Двое из погибших получили вакцину, остальным вводили плацебо (пустышку). При этом в документе FDA подчеркивается, что у умерших добровольцев имелись проблемы со здоровьем и хронические заболевания. Трое из шестерых были старше 55 лет.
В целом в отчете FDA, подготовленном к заседанию 10 декабря, где может быть принято окончательное решение о массовом применении вакцины, в целом препарат оценивается положительно. Pfizer и BioNTech предоставили надлежащую информацию, гарантирующую качество вакцины, считают в ведомстве.
Еще в июле Pfizer подписал контракт с американскими властями на 2 млрд долларов на поставку 100 млн доз вакцины — этого хватит для того, чтобы привить 50 млн человек (по две инъекции на каждого). Однако сейчас план сократили до 50 млн доз из-за проблем с поставками — Pfizer продала значительное количество препарата в другие страны.