В США может не хватить вакцины: Pfizer, по данным СМИ, продала её в другие страны

Правительству США, возможно, не удастся нарастить поставки вакцины Pfizer так быстро, как планировалось.
Американская фармацевтическая компания Pfizer сообщила администрации президента США Дональда Трампа, что не сможет предоставить существенное количество дополнительных доз вакцины против коронавируса до конца июня или июля. Причина в том, что большую часть запасов скупили другие страны, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. Её публикацию пересказывает РИА Новости 8 декабря.
Поэтому есть сомнения в том, смогут ли американские власти придерживаться графика и к лету вакцинировать большую часть населения страны. Однако есть надежда на разработки других компаний.
Администрация США заключила соглашение с Pfizer и немецкой биотехнологической компанией BioNTech на покупку до 600 миллионов доз вакцины против COVID-19. После получения первых 100 миллионов доз власти заплатят компаниям 1,95 миллиарда долларов, а также, по условиям соглашения, «могут закупить до 500 миллионов доз дополнительно». Представитель Pfizer отказался подтвердить Washington Post информацию о переговорах компании с правительством и заявил, что после первых 100 миллионов доз, которые США себе гарантировали, необходимо будет заключить новое соглашение.
По данным Университета Хопкинса на утро 8 декабря мск, США на первом месте в мире по заболеваемости коронавирусом (14,9 миллиона случаев) и по смертности (283,7 тысячи человек).