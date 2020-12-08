В США может не хватить вакцины: Pfizer, по данным СМИ, продала её в другие страны

Американская фармацевтическая компания Pfizer сообщила администрации президента США Дональда Трампа, что не сможет предоставить существенное количество дополнительных доз вакцины против коронавируса до конца июня или июля. Причина в том, что большую часть запасов скупили другие страны, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. Её публикацию пересказывает РИА Новости 8 декабря.

Поэтому есть сомнения в том, смогут ли американские власти придерживаться графика и к лету вакцинировать большую часть населения страны. Однако есть надежда на разработки других компаний.

Администрация США заключила соглашение с Pfizer и немецкой биотехнологической компанией BioNTech на покупку до 600 миллионов доз вакцины против COVID-19. После получения первых 100 миллионов доз власти заплатят компаниям 1,95 миллиарда долларов, а также, по условиям соглашения, «могут закупить до 500 миллионов доз дополнительно». Представитель Pfizer отказался подтвердить Washington Post информацию о переговорах компании с правительством и заявил, что после первых 100 миллионов доз, которые США себе гарантировали, необходимо будет заключить новое соглашение.

По данным Университета Хопкинса на утро 8 декабря мск, США на первом месте в мире по заболеваемости коронавирусом (14,9 миллиона случаев) и по смертности (283,7 тысячи человек).