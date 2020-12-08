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Трамп заявил, что надеется остаться на второй срок. «Нельзя украсть голоса мошенничеством и обманом»

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что надеется остаться на второй срок, несмотря на то, что, судя по предварительным результатам, выборы он проиграл.

«Посмотрим, какая будет следующая администрация, потому что мы выиграли в ключевых штатах, и произошли ужасные вещи... Надеюсь, следующая администрация будет администрацией Трампа, нельзя украсть голоса мошенничеством и обманом», - цитирует 8 декабря американского президента РИА Новости.

Трамп никак не объяснил, каким образом он собирается добиться подобного результата. По последним данным, его конкурент на выборах Джо Байден набирает 306 голосов выборщиков против 232 у действующего президента. Адвокаты Трампа пытаются оспорить итоги выборов в нескольких штатах, однако пока везде получают отказы. Голосование выборщиков состоится 14 декабря, Конгресс должен утвердить его итоги 6 января.

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Комментарии (2)

Петр Петров
как Лукашенко что ли собрался??? Дак там быстро ласты скрутят за насильственное удержание власти
Igor_VS
Это интересно. 20 января за ним придет полиция и выведет под ручки. Будут транслировать. Отдохнем от Комеди клаб в этот день.
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