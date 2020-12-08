Путин подписал бюджет на ближайшие три года. Он будет дефицитным

Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021-й и плановый период 2022-2023 годов. Документ опубликован 8 декабря на официальном портале правовой информации.



Российский бюджет будет дефицитным все ближайшие три года, обращает внимание РБК. В 2021-м дефицит составит 2,4% ВВП, в 2022-м — 1%, в 2023-м — 1,1%.



Доходы бюджета в 2021 году составят 18,8 трлн рублей, расходы — 21,52 трлн рублей; в 2022-м доходы достигнут 20,637 трлн, расходы — 21,884 трлн. К 2023-му, согласно плану, доходы вырастут до 22,263 трлн, а расходы — до 23,671 трлн. Как писала «Фонтанка» ранее, доходы снизились на 12% по сравнению с допандемическими ожиданиями.

