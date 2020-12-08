FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -3
73.66р89.20р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Путин подписал бюджет на ближайшие три года. Он будет дефицитным

Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021-й и плановый период 2022-2023 годов. Документ опубликован 8 декабря на официальном портале правовой информации.

Российский бюджет будет дефицитным все ближайшие три года, обращает внимание РБК. В 2021-м дефицит составит 2,4% ВВП, в 2022-м — 1%, в 2023-м — 1,1%.

Доходы бюджета в 2021 году составят 18,8 трлн рублей, расходы — 21,52 трлн рублей; в 2022-м доходы достигнут 20,637 трлн, расходы — 21,884 трлн. К 2023-му, согласно плану, доходы вырастут до 22,263 трлн, а расходы — до 23,671 трлн. Как писала «Фонтанка» ранее, доходы снизились на 12% по сравнению с допандемическими ожиданиями.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

264516451
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 533-6 690-3 200-5 001-8

Заранее большое человеческое спасибо.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний