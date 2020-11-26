Госдума утвердила бюджет на 2021 год. Доходы снизились на 12% по сравнению с допандемическими ожиданиями

Государственная дума РФ в третьем чтении приняла федеральный бюджет на 2021–2023 годы. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.



Согласно документу, доходы бюджета на 2021 год составят 18,8 трлн рублей, расходы — 21,52 трлн рублей, а прогнозируемый объем ВВП — 115,53 трлн рублей. В этом году на здравоохранение будет выделено 1,12 трлн рублей, на образование — 1,08 трлн рублей, а на социальную политику — 5,6 трлн рублей.

При этом в первом, допандемийном, варианте бюджета на 2020–2022 годы прогнозировались доходы в 2021 году на уровне 21,25 трлн рублей, а расходы — около 20,634 трлн рублей. Таким образом, за год предполагаемый доход на 2021 год снизился на 12%, а расходы выросли на 4%.