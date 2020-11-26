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Госдума утвердила бюджет на 2021 год. Доходы снизились на 12% по сравнению с допандемическими ожиданиями

Государственная дума РФ в третьем чтении приняла федеральный бюджет на 2021–2023 годы. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Согласно документу, доходы бюджета на 2021 год составят 18,8 трлн рублей, расходы — 21,52 трлн рублей, а прогнозируемый объем ВВП — 115,53 трлн рублей. В этом году на здравоохранение будет выделено 1,12 трлн рублей, на образование — 1,08 трлн рублей, а на социальную политику — 5,6 трлн рублей.

При этом в первом, допандемийном, варианте бюджета на 2020–2022 годы прогнозировались доходы в 2021 году на уровне 21,25 трлн рублей, а расходы — около 20,634 трлн рублей. Таким образом, за год предполагаемый доход на 2021 год снизился на 12%, а расходы выросли на 4%.

Кроме того, в документе сказано, что в 2022 году доходы бюджета составят 20,6 трлн рублей, а расходы — 21,88 трлн рублей. На образование будет выделено 1,04 трлн рублей, на здравоохранение — 1,1 трлн рублей, а на социальную политику — 5,7 трлн рублей. В 2023 году на социальную политику планируют направить 6,05 трлн рублей, на здравоохранение — аналогично предыдущему году, а на образование — 1,08 трлн рублей.

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Комментарии (1)

Эрик Дрейван
+ Крым.2/3 я в своём кармане не дощитываюсь.гы - гы - гы....
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