«Распространение коронавирусной инфекции перестало расти по экспоненте. У нас есть запас по времени до новогодних праздников, каждый день анализируется ситуация. Если заболеваемость не будет расти, а стабилизируется и будет снижаться, если эпидемиологическая ситуация будет позволять, диалог [с бизнесом] превратится в решения, которые в том числе позволят найти компромисс в часам работы», — сказал он.

Смольный может пересмотреть ограничения для ресторанов, если ситуация с заболеваемостью улучшится. Об этом заявил 8 декабря в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Чиновник также отметил, что для Смольного было бы проще закрыть бизнес до 11 января полностью, но в качестве компромиссного решения с 4 по 10 января решили лишь ограничить часы работы.

По словам Александра Ситова, Смольный уже получил предложения от рестораторов по смягчению ограничений. В частности, владелец группы Probka Family Арам Мнацаканов сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что направил свои идеи чиновникам. Бизнесмен предлагает после полного закрытия в новогодние дни разрешить ресторанам работать до 23:00. «Вы запретите людям собираться в ресторане, где много воздуха, но люди пойдут домой и будут собираться там в компаниях, где гораздо опаснее», — пояснил он.

Напомним, согласно последней редакции 121-го коронавирусного постановления, заведения общественного питания не смогут обслуживать посетителей с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года. А с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января им запрещено принимать гостей в вечернее и ночное время, а именно с 19:00 до 6:00.