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В Петербурге больницы вышли на рекорд в 55 тонн кислорода в сутки. Его тратят на спасение больных коронавирусом

Больницы Петербурга вышли на ежесуточный расход кислорода в 55 тонн в сутки, это максимальная цифра за весь период пандемии. Подобная терапия — главный метод лечения стационарных больных с COVID-19, сообщили 8 декабря в комздраве.

Как уточнили в ведомстве, в городскую Покровскую больницу поступили 230 новых кислородных концентраторов. Теперь больница оборудована более чем 400 точками стационарного подключения к кислороду, инвазивными и неинвазивными ИВЛ, имеет 290 кислородных концентраторов. Ежедневно только её цистерны наполняются пятью тоннами кислорода, хотя ранее такое количество расходовалось за три недели.

На фоне растущей потребности в Колпино наладили производство медицинского кислорода. Новое предприятие планирует выпускать до 3000 тонн в месяц.

В Петербурге развернуты 11 тысяч коек под COVID-19. В городе уже заболели 155 628 человек, из которых вылечились 87 969, а умерли 5947.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

sgi
Интересно, куда девается этот кислород, если, по словам некоторых, никакой эпидемии нет и это просто простуда?
firma
Главного не хватает для оценки события — стоимости одного концентратора.
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