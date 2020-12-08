Учёные СПбГУ придумали «гравитационный трактор» для защиты Земли от астероидов

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета придумали, как спасти планету от столкновения с опасным астероидом, не прибегая к взрывам и ракетам. Астрономы рассчитали, что отклонить космическое тело с орбиты столкновения с Землей можно с помощью двигателя малой тяги или «гравитационного трактора».



Как сообщает 8 декабря пресс-служба СПбГУ, двигатель малой тяги — это самый выгодный вариант с учетом потребления топлива. Импульс можно направить по касательной к траектории астероида и при необходимости увеличить или уменьшить скорость тела. Однако установить такой двигатель на вращающееся космическое тело — задача не из лёгких, и для её решения петербургские учёные предлагают «гравитационный трактор».