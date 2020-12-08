Учёные СПбГУ придумали «гравитационный трактор» для защиты Земли от астероидов

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета придумали, как спасти планету от столкновения с опасным астероидом, не прибегая к взрывам и ракетам. Астрономы рассчитали, что отклонить космическое тело с орбиты столкновения с Землей можно с помощью двигателя малой тяги или «гравитационного трактора».
Как сообщает 8 декабря пресс-служба СПбГУ, двигатель малой тяги — это самый выгодный вариант с учетом потребления топлива. Импульс можно направить по касательной к траектории астероида и при необходимости увеличить или уменьшить скорость тела. Однако установить такой двигатель на вращающееся космическое тело — задача не из лёгких, и для её решения петербургские учёные предлагают «гравитационный трактор».
«Использовать «гравитационный трактор» — это все равно что поднять самого себя за волосы. Предположим, существует относительно большой астероид, скажем, диаметром 100 метров. Рядом с ним пролетает космический аппарат и останавливается относительно этого тела. В результате гравитационного притяжения он начинает падать на этот астероид. Здесь надо включить двигатель, чтобы аппарат уходил в сторону. В результате он тянет за собой этот большой астероид. Получается то же самое — малая тяга. «Трактор» хорош еще и тем, что вращение астероида не играет роли. Если установить двигатель прямо на астероид, он будет вращаться вместе с ним. Но трактор не будет вращаться», — объясняет первый автор статьи, заведующий кафедрой небесной механики СПбГУ Константин Холшевников.
Пока двигатель малой тяги и «гравитационный трактор» существуют лишь в теориях и моделях, и продолжение исследования потребует более серьезных расчетов, отмечают в СПбГУ.