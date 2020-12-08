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Вечное ожидание: театр post выпускает «Комитет Грустящего Божества» по пьесе Павла Пряжко

Первые показы постановки «Комитет Грустящего Божества» пройдут 11 и 12 декабря на площадке Дома-музея Ф.И. Шаляпина. Спектакль станет премьерой пьесы белорусского драматурга, постоянного соавтора режиссера Дмитрия Волкострелова, — это уже двенадцатый спектакль по его произведениям.

Фото: предоставлено театром

«В новом спектакле театра post на первый план выходит работа с категорией времени — герои «Комитета Грустящего Божества» все время чего-то ждут. Ждут своей очереди в банке, ждут электричку, а самое главное — ждут, когда на них обратят внимание: их жизни строятся на обсуждении слов и поступков других» — говорится в пресс-релизе спектакля.

Одна из главных тем постановки — всеобщая видеофиксация, бесконечная запись на видео современной жизни, причем не только через объективы систем видеонаблюдения, но и каждым, у кого в руках есть гаджет с функцией видеосъемки. Видеоряд, становящийся ключевым элементом действия и подчеркивающий его непрерывную изменчивость, создан специально для постановки актером Иваном Николаевым.

Начало в 20.00.

18+

Алёна Палатченко

Фото: предоставлено театром

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