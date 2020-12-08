Подражатель Чубайса с Лесного проспекта стал фигурантом уголовного дела

Житель Выборгского района Петербурга стал фигурантом уголовного дела по статье о хулиганстве. Судя по биографии 30-летнего мужчины, спокойно ему не живётся.

Как стало известно «Фонтанке» 8 декабря, накануне полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве в отношении обитателя дома 39/1 по Лесному проспекту. В воскресенье, уподобившись Анатолию Чубайсу, совершившему полуденный выстрел из гаубицы Д30 в Петропавловской крепости, мужчина начал ровно в 12 часов палить из своего окна, используя пистолет. Этим он, конечно, перепугал соседей, которые и сдали хулигана. В шесть вечера он уже ехал в отдел, давал признательные показания и рассказывал, что избавился от оружия. Позже его отпустили под подписку, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.