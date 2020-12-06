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Анатолий Чубайс приехал в Петербург в новом статусе. От неудобных вопросов его спас коронавирус

Анатолий Чубайс приехал в Петербург после своего назначения на пост спецпредставителя по вопросам устойчивого развития и выстрелил из пушки на Дне Кунсткамеры. Об этом он написал на своей странице в Facebook 6 декабря. Нежелание общаться с журналистами новоиспеченный чиновник так и не объяснил.

«В ознаменование начала новой миссии ровно в 12:00 совершил выстрел из гаубицы Д30 на Петропавловской крепости! (Вредного воздействия на климат и отрицательных экологических последствий нет)», — сообщил Чубайс.

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Еще в среду, 2 декабря, журналисты активно придумывали вопросы для только что ушедшего с поста главы «Роснано» члена нового попечительского совета МАЭ РАН Анатолия Чубайса. Планировалось, что 6-го числа он выстрелит из пушки Нарышкина бастиона, а после примет участие в пресс-подходе вместе с директором МАЭ РАН Андреем Головнёвым.

Однако в четверг вечером организаторы сообщили: от Чубайса комментариев не будет. «Думаю, вы в курсе новостей…» — загадочно объяснили они. Впрочем, примерно тогда же стало известно о новых коронавирусных ограничениях. Можно предположить, что именно эти новости и отменили неожиданное участие Чубайса.

Позднее, уже 4 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего главы «Роснано» на должность специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. На новости Чубайс отреагировал позитивно: «На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично». Вопросы экологии и изменения климата пришлись ему по душе, а вот неудобные вопросы — похоже, нет.

В сентябре прошлого года Чубайс тоже не захотел общаться с людьми. Тогда он запустил собственный подкаст под названием «Наносвод», но отвечать на вопросы аудитории отказался: не тот формат. Однако каналы для связи все же остались — страница подкаста во «ВКонтакте» и личный аккаунт Чубайса в Facebook.

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Комментарии (20)

Piter Russo
Чубайся в кунскамеру поместят? Не понятен этот пассаж с выстрелом из гаубицы, никакого отношения к кунскамере он не имеет. Мог бы завтра пальнуть, ничего б не поменялось.
Ref
В чьих интересах будет работать данный гражданин, распродававший в 90-ых в заграницы, за бесценок российские предприятия?
Nikolay Sabotach
Да лучше генерала Лебедя никто Это не назвал : РЖАВЫЙ ТОЛИК!!! ))
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