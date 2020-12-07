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Россияне лидируют в статистике случаев завоза коронавируса в Эстонию

Граждане России обошли финнов и украинцев в статистике «завозных» случаев коронавируса в Эстонию.

«Сейчас коронавирус в Эстонию завозят в основном из России, а за ней следуют Украина и Финляндия. За последние несколько недель [с 1 ноября] вирус был занесен из-за границы 346 раз», — сообщает 7 декабря агентство ERR со ссылкой на Минздрав прибалтийской республики.

На долю РФ приходится 83 завозных случая COVID-19, а на финнов и украинцев — по 51. Ранее в департаменте здоровья сообщали, что с начала пандемии 126 заболеваний COVID-19 были связаны с поездками в Россию.

При этом в ведомстве подчеркнули, что завоз вируса не вызывает особого беспокойства, так как в последнее время «не было очагов заражения, связанных с прибытием из России».

С начала пандемии в Эстонии выявили уже 15 226 случаев COVID-19.

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