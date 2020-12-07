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Беглов отчитался, что нарушать коронавирусный режим в Петербурге стали в два раза реже. В Смольном объяснили, как он об этом узнал

Губернатор Александр Беглов подвел итоги недели и поделился неожиданным наблюдением — сознательность петербуржцев заметно выросла и нарушать коронавирусные ограничения стали реже. Хотя заболеваемость и остаётся высокой, а на медиков по-прежнему ложится колоссальная нагрузка.

«Добились снижения нарушений противоэпидемических мер вдвое. Это результат усиленного контроля их соблюдения. Прошу петербуржцев беречь себя! Используйте средства индивидуальной защиты, сохраняйте социальную дистанцию. Без необходимости старайтесь не бывать среди большого скопления людей», — заявил градоначальник 7 декабря на своей странице «ВКонтакте».

Как пояснили «Фонтанке» в его пресс-службе, такой вывод сделан из того, что ситуационным центром по вопросам соблюдения стандартов безопасности зафиксировано уменьшение количества нарушений на объектах потребительского сектора. И если первоначально без QR-кода работали более чем 50% проверяемых объектов, то теперь их доля составляет не более 15%. А доля объектов с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологических норм уменьшилась с 43% до 24%.

Как писала «Фонтанка», новогодние каникулы в Петербурге пройдут без аквапарков, театров, музеев и ужинов в ресторанах. Правда, более 40 заведений уже заявили, что не собираются соблюдать ограничения Смольного.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Skazochny
Доколе уроды будут во власти???
sakorol
а как же бунт рестораторов
Marven
Все соблюдают, а заболеваемость растёт) А вы уверены что рестораны закрываются в 23:00 , а не продолжают работать «для своих» постоянных клиентов, устаивая ночные мероприятия? Что-то мне подсказывает что возможно так и происходит.
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