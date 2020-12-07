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Опарыши, Дудь, Лапенко и вездесущий Моргенштерн. Что смотрели россияне на YouTube в 2020 году

Пользователи YouTube в 2020 году с особым рвением налегали на юмористические ролики. Об этом говорят данные пресс-службы Google. Первое место в рейтинге самых просматриваемых видео досталось шоу «Что было дальше?» с участием Юрия Дудя и Лолиты Милявской.

Российский комик Алексей Щербаков в топ попал дважды. Второй раз — с интервью Юрию Дудю. В уходящем году пользователи также засмотрели до дыр выпуски Comedy Club и программу «Вечерний Ургант» — выпуск с рэпером Моргенштерном.

Первые два места в рейтинге музыкальных видео заняла петербургская группа Little Big. Золото досталось «Uno, Eurovision 2020» (на сегодняшний день клип набрал почти 170 млн просмотров), серебро — «Hypnodancer». Бронзу получили Клава Кока & NILETTO с клипом на трек, который в этом году звучал из каждого утюга, — «Краш». Моргенштерн в этом топе тоже есть.

Королём блогеров стал Влад Бумага, или A4. На своём канале он показывает всякие лайфхаки, фокусы, челленджи и всё, что так нравится школьникам.

Следом идут Глент, снимающий обзоры на разные гаджеты, и Mamix?, ставящий весьма впечатляющие и интересные опыты. Например, ему вдруг стало интересно, за сколько опарыши съедят бургер.

Представьте себе, даже в этом рейтинге снова затесался Моргенштерн, но уже на 7-м месте.

В топ-10 прорывов на русскоязычном YouTube попали Лапенко и тиктокеры из Dream Team House. Первый просто очаровательный, вторые вдохнули новую жизнь в старых поп-исполнителей. Например, в Николая Баскова.

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Комментарии (1)

Ганс-Дитрих Геншер
всё вполне понятно и в рамках тупизны населения.
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