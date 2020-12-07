Пользователи YouTube в 2020 году с особым рвением налегали на юмористические ролики. Об этом говорят данные пресс-службы Google. Первое место в рейтинге самых просматриваемых видео досталось шоу «Что было дальше?» с участием Юрия Дудя и Лолиты Милявской.

Российский комик Алексей Щербаков в топ попал дважды. Второй раз — с интервью Юрию Дудю. В уходящем году пользователи также засмотрели до дыр выпуски Comedy Club и программу «Вечерний Ургант» — выпуск с рэпером Моргенштерном.

Первые два места в рейтинге музыкальных видео заняла петербургская группа Little Big. Золото досталось «Uno, Eurovision 2020» (на сегодняшний день клип набрал почти 170 млн просмотров), серебро — «Hypnodancer». Бронзу получили Клава Кока & NILETTO с клипом на трек, который в этом году звучал из каждого утюга, — «Краш». Моргенштерн в этом топе тоже есть.



Королём блогеров стал Влад Бумага, или A4. На своём канале он показывает всякие лайфхаки, фокусы, челленджи и всё, что так нравится школьникам. Следом идут Глент, снимающий обзоры на разные гаджеты, и Mamix?, ставящий весьма впечатляющие и интересные опыты. Например, ему вдруг стало интересно, за сколько опарыши съедят бургер.