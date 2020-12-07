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Один из крупнейших авиасалонов в мире летом 2021-го отменяется из-за коронавируса. Ле-Бурже состоится только через два года

Организаторы одного из крупнейших в мире авиасалонов — Ле-Бурже во Франции — объявили 7 декабря, что летом 2021 года он не состоится. Решение принято из-за «пандемии коронавируса и ее влияния на мировую аэрокосмическую индустрию», — говорится в сообщении.

Всем оплатившим участие в авиасалоне вернут деньги. Следующий Ле-Бурже состоится только спустя два года — в 2023-м. Организаторы пообещали, что он станет одним из самых масштабных за всю историю.

Международный авиакосмический салон Ле-Бурже, также известный как Парижский авиасалон, проходит в пригороде французской столицы раз в два года.

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