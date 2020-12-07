Ночная погоня в Красногвардейском районе Петербурга попала на видео. Камеры городской системы видеонаблюдения стали свидетелями того, как «Фольксваген Поло», уходя от машины ДПС, врезался в «Газель».



Полицейскую погоню очевидцы наблюдали в ночь на 7 декабря. Сперва водитель «Поло» не остановился по требованию инспектора из-за отсутствия документов, чем спровоцировал преследование. Пролетая на красный по Хасанской, он врезался в «Газель», поворачивающую с Индустриального проспекта. На видеозаписи водитель фургона после столкновения выходит на улицу и созерцает задержание.

