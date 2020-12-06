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Улица Латышских Стрелков претендует на то, чтобы стать рекой. Источник воды ищут специалисты

Жители Невского района Петербурга пожаловались на локальный потоп. Фотографии заполненной водой улицы Латышских Стрелков они опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 6 декабря.

По словам горожан, проблема возникла около 20 часов, несколько звонков было сделано в аварийную службу. Однако спустя два часа после обращения к специалистам вода продолжала прибывать.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Водоканала», заявка о прорыве трубы по указанному адресу поступила на предприятие в 19:54. На место выехала бригада, которая выяснила, что течь возникла на магистрали диаметром 200 миллиметров. Сейчас специалисты проводят работы, направленные на локализацию вытекания. Ситуация на потребителях не отразилась, холодную воду в жилых домах не отключали.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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