Жители Невского района Петербурга пожаловались на локальный потоп. Фотографии заполненной водой улицы Латышских Стрелков они опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 6 декабря.
По словам горожан, проблема возникла около 20 часов, несколько звонков было сделано в аварийную службу. Однако спустя два часа после обращения к специалистам вода продолжала прибывать.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Водоканала», заявка о прорыве трубы по указанному адресу поступила на предприятие в 19:54. На место выехала бригада, которая выяснила, что течь возникла на магистрали диаметром 200 миллиметров. Сейчас специалисты проводят работы, направленные на локализацию вытекания. Ситуация на потребителях не отразилась, холодную воду в жилых домах не отключали.