МИД заклеймил госдеп после новостей о том, что жителей Курил в США назвали японцами

МИД России резко высказался в отношении американской стороны после публикаций о Курилах.
СМИ сообщили, что в правилах розыгрыша американских грин-карт лица, рожденные на четырёх спорных островах южнокурильской гряды (Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп), считаются жителями Японии.
МИД обвинил Штаты в реваншизме, то есть в стремлении пересмотреть результаты войны. «Нужно еще одно доказательство, что США — ревизионистская держава? По решению 1945 г. Курильские острова отошли СССР. Сегодня Госдеп ставит под сомнение итоги Второй мировой войны, поощряет реваншизм», — говорится в заявлении ведомства в Twitter 6 декабря.
Нужно ещё одно доказательство, что США - ревизионистская держава? По решению 1945 г. Курильские острова отошли СССР. Сегодня госдеп ставит под сомнение итоги Второй Мировой войны, поощряет реваншизм.— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) December 6, 2020
☝️ Знайте свои границы и «красные линии».👇 pic.twitter.com/bckJmbJaLD
Напомним, в мае этого года Япония в очередной раз заявила претензии на Курилы.