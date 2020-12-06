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МИД заклеймил госдеп после новостей о том, что жителей Курил в США назвали японцами

МИД России резко высказался в отношении американской стороны после публикаций о Курилах.

СМИ сообщили, что в правилах розыгрыша американских грин-карт лица, рожденные на четырёх спорных островах южнокурильской гряды (Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп), считаются жителями Японии.

МИД обвинил Штаты в реваншизме, то есть в стремлении пересмотреть результаты войны. «Нужно еще одно доказательство, что США — ревизионистская держава? По решению 1945 г. Курильские острова отошли СССР. Сегодня Госдеп ставит под сомнение итоги Второй мировой войны, поощряет реваншизм», — говорится в заявлении ведомства в Twitter 6 декабря.

Напомним, в мае этого года Япония в очередной раз заявила претензии на Курилы.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Япония претендует на острова, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне премьер Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по документу о мире на основе советско-японской декларации 1956 года. Это являлось серьезной уступкой со стороны Токио, однако пока стороны так и не пришли к окончательному соглашению.

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Комментарии (6)

Piter Russo
МИДу в ответ надо было заявить о том что жителей Аляски считаем русскими и русскими чукчами, как и жителей форта Росс в 100 сильной зоне вокруг форта.
Castor Troy
А СПб это Ниеншанц!!! Так что чур я - Швед.
OldObyvatel
А всех проживающих на захваченных территориях Финляндии и отошедших к СССР в результате "Зимней войны" будут считать карелами и финнами?
Надо подумать о смене прописки.
Хотя, у меня брат в Выборге живет. Если его признают финном, то и меня, стало быть тоже должны туда же записать.
Читайте, завидуйте!
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