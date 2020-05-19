Япония снова заявила, что Курилы это её территория

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.



Япония претендует на острова, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне премьер Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по документу о мире на основе советско-японской декларации 1956 года. Это являлось серьезной уступкой со стороны Токио, однако пока стороны так и не пришли к окончательному соглашению.

