Япония снова заявила, что Курилы это её территория

МИД Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии», представленном 19 мая кабмину, вернулся к претензиям на южные острова Курильского архипелага.
Как сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на Sankei и Кyodo, в докладе говорится о том, что Токио имеет право претендовать на «северные территории». «Северные территории — это острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны», — утверждается в документе. При этом мирный договор с Россией «может быть заключен после решения вопроса о принадлежности четырёх островов», которые японцы называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Формулировка «четыре северных острова принадлежат Японии», сохранявшаяся в документе до 2018 года, в прошлом году была исключена ради улучшения атмосферы на российско-японских переговорах. Это вызвало недовольство среди членов правящей Либерально-демократической партии. Они сочли, что удаление записи «ослабляет позицию Японии». В итоге запись восстановили. Возвращение формулировки, по мнению Кyodo, объясняется застоем в переговорном процессе между двумя странами.
Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
Япония претендует на острова, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне премьер Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по документу о мире на основе советско-японской декларации 1956 года. Это являлось серьезной уступкой со стороны Токио, однако пока стороны так и не пришли к окончательному соглашению.