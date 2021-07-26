Япония выразит протест в связи с визитом Мишустина на Курилы

«Визит премьер-министра России на Итуруп противоречит последовательной позиции Японии по северным территориям (так в Японии называют южные Курильские острова) и заслуживает глубочайшего сожаления. В ближайшее время правительству России будет выражен протест», — цитирует Като 26 июля ТАСС.

Правительство Японии выразит протест российской стороне в связи с визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина на остров Итуруп (Курильские острова). Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

Генсек японского кабмина также отметил, что после того, как стало известно о готовящемся визите Мишустина на Итуруп, Япония «по различным дипломатическим каналам неоднократно направляла представления российской стороне» с призывом отказаться от этой поездки.



Позже стало известно, что посла РФ в Японии Михаила Галузина вызвали в МИД этой страны для того, чтобы заявить ему протест.

Ранее «Фонтанка» писала, что в рамках своего визита на Дальний Восток премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал беспрецедентные меры поддержки экономике на Курилах.

