Мишустин пообещал беспрецедентные меры поддержки экономики на Курилах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочего визита на Дальний Восток заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным меры для стимулирования экономической и инвестиционной деятельности на Курильских островах — по его словам, они беспрецедентны.
«Мы буквально на днях обсуждали с президентом России как раз тот набор мер, который можно внести сюда, на Курилы, чтобы... инвестиционная деятельность, экономическая деятельность была более эффективной. И этот набор мер — беспрецедентный. Сейчас я буду советоваться по приезде с Владимиром Владимировичем», — цитирует Мишустина утром 26 июля РИА Новости.
Глава правительства также отметил, что в настоящее время обсуждается возможность введения на Курилах режима свободной таможенной территории. «Конечно, здесь необходимы существенные льготы, чтобы люди, работая здесь, не тратили время на заполнение различного вида документов, чтобы налоговое бремя для них в связи с климатическими условиями, непростыми условиями работы в островной части было достаточно уникальным. Мы обсуждаем в первую очередь возможности на сегодняшний день введения здесь режима свободной таможенной территории», — заявил Мишустин в ходе общения с представителями рыбопромышленных предприятий Курильских островов.
Ранее Мишустин прилетел на южнокурильский остров Итуруп, откуда началась его рабочая поездка по Дальнему Востоку и Сибири. Визит главы кабмина в эти регионы продлится до четверга, 29 июля.