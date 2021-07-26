Мишустин пообещал беспрецедентные меры поддержки экономики на Курилах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочего визита на Дальний Восток заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным меры для стимулирования экономической и инвестиционной деятельности на Курильских островах — по его словам, они беспрецедентны.



«Мы буквально на днях обсуждали с президентом России как раз тот набор мер, который можно внести сюда, на Курилы, чтобы... инвестиционная деятельность, экономическая деятельность была более эффективной. И этот набор мер — беспрецедентный. Сейчас я буду советоваться по приезде с Владимиром Владимировичем», — цитирует Мишустина утром 26 июля РИА Новости.

