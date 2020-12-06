Движение по мосту на остров Русский через пролив Босфор Восточный открыто для проезда транспорта, сообщает 6 декабря правительство Приморского края . Его закрыли 21 ноября из-за обледенения вант.

«Альпинисты работали в экстремальных условиях на высоте более 300 метров, где порывы ветра достигали 20 м/с. Проделана колоссальная работа: в общей сложности с вант удалено около 2,3 тыс. тонн ледяных отложений, очищено 11 тыс. кв. м поверхности пилонов», — отметил директор подведомственного Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

Как подчеркнул губернатор Приморья Олег Кожемяко, альпинисты с утра до вечера чистили мост на протяжении 16 дней. За это время они прошли в общей сложности 54 километра.

Накануне стало известно, что за две недели энергетики восстановили 120 километров ЛЭП — для этого им пришлось оперативно расчистить более 350 гектаров просек. На 8:00 субботы в частном секторе без света оставались более 70 человек.

Циклон обрушился на Приморье в ночь на 19 ноября. Дождь перешел в снег и ледяной дождь. Толстой коркой льда покрылись дороги, машины, провода, деревья. Из-за непогоды падали деревья, столбы и даже бетонные конструкции, обрывались линии электропередачи, переставали работать насосные станции, множество домов остались без электричества, воды и отопления. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня. 21 ноября из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. В начале декабря Олег Кожемяко заявил, что на ликвидацию последствий циклона уйдет минимум год.

Предварительную сумму ущерба в администрации оценивают более чем в миллиард рублей. Окончательный объем трат будет известен после проведения всех ликвидационных мероприятий. По состоянию на 4 декабря на аварийно-восстановительные работы затрачено 200 млн рублей.