Подробности ночных похождений автомобилиста в Калининском районе Петербурга стали известны «Фонтанке» 6 декабря. Отвечать придется за аварию, стрельбу и наличие оружия.



После задержания водителя «Фольксвагена Туарега» на Светлановском проспекте, 70, в полицию поступило два заявления. Первое написал владелец «Шкоды Фабии», в котором указал, что этот гражданин врезался в его машину, а затем достал оружие и стал угрожать, требуя 10 тысяч рублей. Не получив денег, он ушел.



Судя по всему, на этом приключения автомобилиста не закончились. Второе заявление поступило от местного жителя. Последний указал, что тот же мужчина направил в его сторону пистолет и пытался выстрелить, но, встретив с его стороны сопротивление, был ранен сам.

