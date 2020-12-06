Подробности ночных похождений автомобилиста в Калининском районе Петербурга стали известны «Фонтанке» 6 декабря. Отвечать придется за аварию, стрельбу и наличие оружия.
После задержания водителя «Фольксвагена Туарега» на Светлановском проспекте, 70, в полицию поступило два заявления. Первое написал владелец «Шкоды Фабии», в котором указал, что этот гражданин врезался в его машину, а затем достал оружие и стал угрожать, требуя 10 тысяч рублей. Не получив денег, он ушел.
Судя по всему, на этом приключения автомобилиста не закончились. Второе заявление поступило от местного жителя. Последний указал, что тот же мужчина направил в его сторону пистолет и пытался выстрелить, но, встретив с его стороны сопротивление, был ранен сам.
пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
По информации издания, агрессор получил травму живота и правого бедра. После оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии его доставили в отдел полиции. Все указывало на то, что перечисленные поступки он совершал, будучи пьяным. Однако от медицинского освидетельствования задержанный отказался.
Изъятое у него оружие осмотрели эксперты, которые заключили, что перед ними охолощенный пистолет ПМ-СХ, переделанный под стрельбу боевыми патронами самодельным способом.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».