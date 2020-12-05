FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
74.25р90.26р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
8
Печать

Водитель «Туарега» в Петербурге сначала совершил ДТП во дворе, а потом достал пистолет и открыл стрельбу

Дорожный конфликт в Калининском районе Санкт-Петербурга решали со стрельбой. К весомому доводу прибег предполагаемый виновник ДТП.

Как сообщает пресс-служба УВО, 5 декабря около 1:30 наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Калининскому району задержал 53-летнего мужчину, который в ходе конфликта на Светлановском проспекте, 70, открыл стрельбу из травматического пистолета. За 15 минут до этого мужчина, по предварительным данным, во дворе этого дома совершил ДТП, управляя «Фольксвагеном Туарегом», — врезался в «Шкоду Фабию». Между автомобилистами началась словесная перепалка, и водитель «Туарега» несколько раз выстрелил в сторону своего оппонента.

Сотрудники УВО вызвали следственно-оперативную группу и передали агрессора сотрудникам 17-го отдела полиции. Оружие у него изъяли и отправили на экспертизу.

Фото: Пресс-служба УВО
Фото: Пресс-служба УВО

Как стало известно «Фонтанке», задержанный — уроженец Алтайского края, зарегистрирован в деревне Бокситогорского района, а проживает на Светлановском. Стрелял он из травматического оружия. Его оппонент — 40-летний петербуржец, живущий в одном из соседних домов, в своём заявлении в полицию указал, что в него стреляли дважды.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Zloi_prohozhiy
я рассчитываю, что теперь 53-летний петуш?стый лишится лицензии на пистолетик
Mutabor
Сол фасол и канифол
муматор
очередное приезжее быдло наводнившее город и считающее себя выше всех. Колхоз неистребим.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний