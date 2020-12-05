Дорожный конфликт в Калининском районе Санкт-Петербурга решали со стрельбой. К весомому доводу прибег предполагаемый виновник ДТП.
Как сообщает пресс-служба УВО, 5 декабря около 1:30 наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Калининскому району задержал 53-летнего мужчину, который в ходе конфликта на Светлановском проспекте, 70, открыл стрельбу из травматического пистолета. За 15 минут до этого мужчина, по предварительным данным, во дворе этого дома совершил ДТП, управляя «Фольксвагеном Туарегом», — врезался в «Шкоду Фабию». Между автомобилистами началась словесная перепалка, и водитель «Туарега» несколько раз выстрелил в сторону своего оппонента.
Сотрудники УВО вызвали следственно-оперативную группу и передали агрессора сотрудникам 17-го отдела полиции. Оружие у него изъяли и отправили на экспертизу.
Как стало известно «Фонтанке», задержанный — уроженец Алтайского края, зарегистрирован в деревне Бокситогорского района, а проживает на Светлановском. Стрелял он из травматического оружия. Его оппонент — 40-летний петербуржец, живущий в одном из соседних домов, в своём заявлении в полицию указал, что в него стреляли дважды.