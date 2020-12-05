Петербуржец купил «железного коня» и сразу потерял. Из «седла» выбили память и желание быть с прекрасной дамой

Подвыпивший петербуржец потерял своего «железного коня» во Фрунзенском районе. Не в силах припомнить событий последних нескольких дней, он был вынужден прибегнуть к помощи полицейских. В этой истории не обошлось без прекрасной дамы.

Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, в минувший четверг с заявлением об угоне Hyundai Matrix обратился 44-летний житель Софийской улицы. О возможном преступлении он сообщил, будучи под градусом.

Петербуржец рассказал, что купил эту машину в конце ноября через «Авито» за 200 тысяч рублей. Помнит, как 1 декабря припарковал ее у дома, поставил на сигнализацию и ушел в запой на два дня. О пропаже своего автомобиля он узнал от соседей. Сначала значения их словам не предал, но понял, что машины действительно нет, когда в очередной раз отправился пополнять запасы спиртного в магазин. Тогда и решил позвонить в полицию.