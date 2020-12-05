Петербуржец купил «железного коня» и сразу потерял. Из «седла» выбили память и желание быть с прекрасной дамой

Подвыпивший петербуржец потерял своего «железного коня» во Фрунзенском районе. Не в силах припомнить событий последних нескольких дней, он был вынужден прибегнуть к помощи полицейских. В этой истории не обошлось без прекрасной дамы.
Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, в минувший четверг с заявлением об угоне Hyundai Matrix обратился 44-летний житель Софийской улицы. О возможном преступлении он сообщил, будучи под градусом.
Петербуржец рассказал, что купил эту машину в конце ноября через «Авито» за 200 тысяч рублей. Помнит, как 1 декабря припарковал ее у дома, поставил на сигнализацию и ушел в запой на два дня. О пропаже своего автомобиля он узнал от соседей. Сначала значения их словам не предал, но понял, что машины действительно нет, когда в очередной раз отправился пополнять запасы спиртного в магазин. Тогда и решил позвонить в полицию.
Проверка показала, что принадлежащая ему машина находится на стоянке после ДТП. За рулем в момент аварии находился некий Александр. Полицейским он рассказал, что живет в соседнем доме. Пару дней назад к нему обратилась сожительница и предложила покататься по городу на Hyundai Matrix, объяснив, что хозяин автомобиля не против и поедет с ними. Поездка длилась не долго — компания решила заглянуть на огонек к знакомой с Пражской улицы.
Та оказалась весьма гостеприимна и пригласила всех выпить. Очарованный ею новоиспеченный автовладелец попросил сопровождавшую его пару удалиться, чтобы оставить его наедине с дамой. Убираться восвояси разрешил на своей машине.
На обратном пути автомобиль попал в ДТП. Водителя задержали, теперь он подозреваемый в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (264-я статья УК РФ).