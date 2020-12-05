Министр здравоохранения индийского штата привился от коронавируса и после этого заболел им

Глава министерств внутренних дел и здравоохранения индийского штата Харьяна Анил Видж заразился коронавирусом после того, как уже привился.

Как передаёт 5 декабря «Газета.Ru», была использована вакцина Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech. «У меня положительный тест на коронавирус. Я госпитализирован в гражданскую больницу Амбала-Кантт. Всем, кто контактировал со мной, следует пройти тестирование на коронавирус», — написал политик в своём твиттере.

В компании Bharat Biotech сообщили, что их вакцина начинает действовать только после того, как будут введены оба её компонента с интервалом в 28 дней. Эффективность препарата достигается через две недели после второй дозы.