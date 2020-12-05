Министр здравоохранения индийского штата привился от коронавируса и после этого заболел им

Глава министерств внутренних дел и здравоохранения индийского штата Харьяна Анил Видж заразился коронавирусом после того, как уже привился.
Как передаёт 5 декабря «Газета.Ru», была использована вакцина Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech. «У меня положительный тест на коронавирус. Я госпитализирован в гражданскую больницу Амбала-Кантт. Всем, кто контактировал со мной, следует пройти тестирование на коронавирус», — написал политик в своём твиттере.
В компании Bharat Biotech сообщили, что их вакцина начинает действовать только после того, как будут введены оба её компонента с интервалом в 28 дней. Эффективность препарата достигается через две недели после второй дозы.
Учёные признают недостаток двухстадийного вакцинирования. Сейчас так работают почти все изобретённые препараты. Пока известно только об одной одностадийной вакцине из Китая, но сведений о её эффективности очень мало.