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В Петербурге более полусотни умерших от COVID-19 за сутки. В России — свыше 500

Более полусотни петербуржцев попали в смертельную статистику по COVID-19 за сутки. Об этом 5 декабря говорится на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Согласно обновленным данным, в Петербурге скончались 58 человек. Таким образом, общее число умерших с коронавирусом горожан увеличилось до 5 783.

В России за сутки зарегистрировано 508 летальных случаев от COVID-19. Их общее количество выросло до 42 684.

В Петербурге число заболевших коронавирусом за сутки перевалило за 3,7 тысячи. В России — новый рекорд. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (1)

Валерий Мазнев
Проводим богослужения, без ограничения молящихся, спортивные соревнования, с болельщиками, концерты реперов с толпами зрителей, отправляем детей в школы, для обмены вирусами и инфекциями- чего мы можем ожидать кроме новых рекордов? Заразившихся, смертей...Кстати, еще никто не установил, какие последствия для организма влечет за собой факт переболевания КОВИД....
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