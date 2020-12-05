В Петербурге более полусотни умерших от COVID-19 за сутки. В России — свыше 500

Более полусотни петербуржцев попали в смертельную статистику по COVID-19 за сутки. Об этом 5 декабря говорится на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Согласно обновленным данным, в Петербурге скончались 58 человек. Таким образом, общее число умерших с коронавирусом горожан увеличилось до 5 783.

В России за сутки зарегистрировано 508 летальных случаев от COVID-19. Их общее количество выросло до 42 684.

В Петербурге число заболевших коронавирусом за сутки перевалило за 3,7 тысячи. В России — новый рекорд. Подробнее читайте на «Фонтанке».