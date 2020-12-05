Число заболевших COVID-19 за сутки в Петербурге перевалило за 3,7 тысячи. В России — новый рекорд

И в Петербурге, и в России число заболевших коронавирусом за сутки резко увеличилось. Как сообщает 5 декабря оперативный штаб по борьбе с инфекцией, в городе зафиксировано 3726 новых случаев заражения, хотя в последние дни эта цифра была ниже, вчера — 3694 случая.

В России за сутки выявлено 28 782 новых заболевших в 85 регионах, это новый рекорд. Накануне сообщалось о 27 403 случаях. Из числа новых пациентов 20,4% не имели клинических проявлений ковида. Выздоровели за сутки 27 644 человека. На первом месте по числу заражений находится Москва: 7993 за последние сутки против 6868 накануне. Санкт-Петербург на втором месте.